В Кении наводнение унесло 70 автомобилей: видео

Местные власти рассказали, что заранее оповестили о сильных дождях по всей стране с 3 по 9 марта. Эксперты выделили период со среды по субботу как наиболее опасный. Самые обильные осадки прогнозировали для районов Вестлендс, Дагоретти, Ройсамбу и Эмбакаси: там обещали от 30 до 70 миллиметров влаги.