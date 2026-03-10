В Кении наводнение унесло 70 автомобилей: видео

Наиболее трагическая ситуация сложилась в Найроби — столице Кении. Там из‑за мощных ливней и плохой дренажной системы погибли минимум 42 человека. Об этом сообщили в издании Reuters.
Местные власти рассказали, что заранее оповестили о сильных дождях по всей стране с 3 по 9 марта. Эксперты выделили период со среды по субботу как наиболее опасный. Самые обильные осадки прогнозировали для районов Вестлендс, Дагоретти, Ройсамбу и Эмбакаси: там обещали от 30 до 70 миллиметров влаги.
Однако реальность превзошла прогнозы. Всего за 24 часа в Найроби выпало 112 миллиметров осадков. Это более 120% среднего месячного показателя марта. Нормой считается объем 92 миллиметра.
Синоптики отметили, что подобные всплески осадков в Кении уже случались. Например, в мае 2015 года фиксировали рекорд: за 24 часа тогда выпало 189,1 миллиметра дождя. В апреле 2018‑го общее количество осадков достигло 495 миллиметров. Значение оказалось почти в пять раз выше нормы.
Причина повышенной влажности — особенности географического положения страны. Кения находится чуть южнее экватора и характеризуется бимодальной сезонностью — двумя периодами дождей в году.