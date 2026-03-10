Очевидцы сняли, как в Европе упал метеорит: видео

Метеорит упал в воскресенье, 8 марта, около 21:00 по московскому времени на территорию Западной Европы. Его видели в небе над Германией и Францией. Также болид заметили жители Бельгии, Швейцарии, Люксембурга и Нидерландов. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Светящийся метеорит сняли на видео из разных точек Европы. Падение сопровождалось яркими вспышками и громкими хлопками. За ними наблюдали около 10 секунд. Предположительно размер болида составил два-три метра.
Метеорит двигался с юго-запада на северо-восток. Согласно предварительной оценке, вход в слои атмосферы произошел на высоте около 80 километров. С 40-го по 20-й километр шло разрушение объекта. Самые большие обломки нашли в Германии, около городов Кобленц и Франкфурт-на-Майне. Один из упавших элементов пробил крышу здания. Также поступили сообщения о более мелких частях из других регионов страны.
Событие напомнило падение метеорита в конце октября 2025 года. Тогда объект пролетал над Центральной Россией. Обломки нашли в нескольких регионах, один из них тоже повредил крышу около города Окуловка в Нижегородской области.