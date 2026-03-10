Очевидцы сняли, как в Европе упал метеорит: видео

Метеорит двигался с юго-запада на северо-восток. Согласно предварительной оценке, вход в слои атмосферы произошел на высоте около 80 километров. С 40-го по 20-й километр шло разрушение объекта. Самые большие обломки нашли в Германии, около городов Кобленц и Франкфурт-на-Майне. Один из упавших элементов пробил крышу здания. Также поступили сообщения о более мелких частях из других регионов страны.