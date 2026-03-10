Ричмонд
У кометы 3I/ATLAS заметили «двигатели»

Объект 3I/ATLAS открыли в июле 2025 года. Некоторые исследователи допускают, что он может иметь искусственное происхождение.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: https://phys.org/

16 марта межзвездный объект 3I/ATLAS подойдет на минимальное расстояние к Юпитеру. Затем навсегда покинет Солнечную систему.

Внимание привлек американский астрофизик Ави Леб, профессор Гарвардского университета. Вместе с коллегами из Италии эксперт изучил снимки телескопа Hubble и обнаружил у кометы необычную особенность: вокруг ядра симметрично расположились три струи газа, пыли и льда.

Подобные явления называют джетами. Они ритмично колебались с периодом около семи часов и были четко ориентированы относительно Солнца. По словам ученого, это напоминало работу двигателей.

Леб отметил в блоге и другие необычные черты 3I/ATLAS. Например, у кометы есть антихвост, который направлен к Солнцу, а не от него, как у большинства подобных тел. Всего исследователь насчитал более 15 признаков, которые редко встречаются у естественных космических объектов.

Однако не все специалисты согласились с гипотезой об искусственном происхождении. Об этом написали в издании «Известия». Телескоп Hubble наблюдал комету лишь несколько дней. Возможно, ученые зафиксировали моменты естественной стабилизации объекта. Без длительных наблюдений сложно судить о мощности и постоянстве джетов.

Комета 3I/ATLAS — третий межзвездный гость, который достигш нашей системы из глубин космоса. Возраст превышает семь миллиардов лет.

При максимальном сближении с Солнцем скорость кометы достигала 246 000 километров в час. В середине марта, во время подлета к Юпитеру, исследователи смогут получить новые сведения об объекте.