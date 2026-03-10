У кометы 3I/ATLAS заметили «двигатели»

Леб отметил в блоге и другие необычные черты 3I/ATLAS. Например, у кометы есть антихвост, который направлен к Солнцу, а не от него, как у большинства подобных тел. Всего исследователь насчитал более 15 признаков, которые редко встречаются у естественных космических объектов.