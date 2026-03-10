В Нижнем Новгороде минувшая ночь стала самой холодной за 100 лет

В ночь на вторник, 10 марта, температура воздуха в Нижнем Новгороде опустилась до −21,4 °С. Это стало новым суточным рекордом для города. Ранее лидером считали 1929 год. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Согласно прогнозу, в Нижегородской области днем потеплеет, а в среду, 11 марта, начнется оттепель. К концу рабочей недели воздух прогреется до +7 °С, установится солнечная погода.
Еще одно рекордное значение сегодня зафиксировали в Новгородской области. Температура воздуха в городе Старая Русса поднялась, наоборот, до максимума: термометр показал +11,2 °С.
Не обошли рекорды и столичный регион. В Москве во вторник базовая станция ВДНХ в 11:00 по московскому времени показала +6,5 °С. Это стало самым высоким показателем с начала года. Синоптики отметили, что близко к такому значению температура подходила только в первый день календарной весны: 1 марта было +4,1 °С.
Согласно прогнозу, через Русскую равнину на неделе пройдет волна теплого воздуха. В центральных регионах страны ожидается повышение температурного фона от +3 °С до +8 °С. В эпицентре тепла окажется юг: там обещают от +10 °С до +15 °С. Оттепели придут на территорию от Архангельска до Саратова.