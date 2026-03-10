В Нижнем Новгороде минувшая ночь стала самой холодной за 100 лет

Не обошли рекорды и столичный регион. В Москве во вторник базовая станция ВДНХ в 11:00 по московскому времени показала +6,5 °С. Это стало самым высоким показателем с начала года. Синоптики отметили, что близко к такому значению температура подходила только в первый день календарной весны: 1 марта было +4,1 °С.