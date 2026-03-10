В России растет угроза затопления из-за активного половодья

Поднятие уровня зафиксировали на реке Оскол, которая находится в Белгородской области. Также воды стало больше возле города Обоянь в Курской области: там половодье началось на реке Псел. До выходных тенденция затопления поймы сохранится.
Опасная ситуация сложилась в Нижегородской области. На Горьковском водохранилище выросла вероятность затора льдин и затопления ближайших территорий. Уровень воды в Волге поднялся на участке от Ярославля до поселка Красный Профинтерн.
На северо-западе страны осложнились условия в Карелии, Калининградской и Мурманской областях. В городе Беломорск объявили оранжевый уровень опасности из-за поднятия воды в реке Нижний Выг. Превышена отметка выхода воды на пойму в реках Преголя и Куреньга.
На юге вода поднялась в водоемах Луганской Народной Республики. Красную степень опасности объявили в селе Новоселовка, поселках Белолуцк и Беловодск. Половодье началось на реках Деркул и Айдар. Желтый код действует в районе поселка Петровка: разлилась река Евсуг.
На Камчатке ожидается увеличение притока талых вод на реках Усть-Большерецкого и Соболевского округов.