Ричмонд
Синоптик рассказала, чем вызвано резкое потепление в Москве

РИА Новости: циклон не пустил холодный воздух в европейскую часть России.

+29° 6 м/с 27% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Атлантический циклон перекрыл доступ холодного воздуха в центр европейской территории, поэтому в Москве наступило резкое потепление, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Во вторник метеоролог рассказала агентству, что температура в Москве в ближайшие дни будет более чем на пять градусов выше нормы, что больше соответствует началу апреля, а потепление продлится минимум до конца недели.

«Такая тёплая погода вызвана влиянием атлантических воздушных масс, Атлантический циклон находится над Северной Атлантикой и перекрывает доступ холодного воздуха в центр европейской территории. Поэтому очень теплая погода днем до 6−11 градусов на неделе», — сказала Паршина.

Ночью температура будет понижаться до минус 2−3 градусов, поэтому, на дорогах может образовываться гололедица, предупредила синоптик.