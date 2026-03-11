Снег и мокрый снег накроют один из округов России в среду

На Дальнем Востоке в среду, 11 марта, непогода придет на Курильские острова. Ветер и мокрый снег ожидают Байкал: туда подтянется атмосферный фронт.
В Тикси прогнозируют −18 °С, в Оймяконе — −16 °С, в Магадане — −2 °С, в Мирном — +1 °С. В Чите воздух прогреется до +4 °С, в Бодайбо — до +3 °С, в Южно-Сахалинске обещают около нуля градусов.
Самые активные осадки сегодня пройдут в Сибири. Атмосферный фронт станет причиной резкого перепада температуры. В Новосибирске сегодня похолодает до −15 °С, но через пару дней наступит оттепель. Изменения будут происходить в сопровождении снега и мокрого снега.
В Норильске сегодня температура установится на отметке −32 °С. В Салехарде — −19 °С, в Ханты-Мансийске — −11 °С, в Екатеринбурге — −2 °С, в Омске — −12 °С, в Кемерове — −11 °С, в Иркутске — +2 °С.
На европейскую часть России ворвется теплый воздушный поток — установится солнечная погода. На Волге минувшая ночь была одной из самых холодных за последние дни — рост дневной температуры произойдет не так быстро, как в остальной части. В Калининграде — +16 °С, в Пскове — +13 °С, в Воронеже — +9 °С, в Пензе — +4 °С, в Казани — +2 °С, в Архангельске — +2 °С.
На юге сдерживающих факторов нет — в Крыму уже появились первые крокусы и ирисы. В Ялте и Мелитополе сегодня температура составит +14 °С, в Донецке — +15 °С.
На Земле сохранится неустойчивая геомагнитная ситуация.