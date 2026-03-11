Снег и мокрый снег накроют один из округов России в среду

На европейскую часть России ворвется теплый воздушный поток — установится солнечная погода. На Волге минувшая ночь была одной из самых холодных за последние дни — рост дневной температуры произойдет не так быстро, как в остальной части. В Калининграде — +16 °С, в Пскове — +13 °С, в Воронеже — +9 °С, в Пензе — +4 °С, в Казани — +2 °С, в Архангельске — +2 °С.