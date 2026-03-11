Ричмонд
Оранжевый уровень погодной опасности сохранится в Сибири до четверга

Зима покинула европейскую часть страны, но не сдалась. Холода с ветром накроют Сибирь.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 68% 757 мм рт. ст. +17°
Облака — похолодание в Сибири 11 марта 2026
Источник: Freepik

В среду, 11 марта, два атмосферных фронта начнут перемещение по азиатской части России. Один воздушный вихрь принесет снег из Арктики на юг Урала, другой подступит к Сибири. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

Сегодня в верховьях Иртыша, Оби и Енисея ожидается резкое падение температурного фона: придет воздух со стороны Ледовитого океана. Поднимется сильный ветер — погода испортится.

Оранжевый уровень опасности объявили в Иркутске, Кемерове, Алтайском крае. Там порывы ветра дойдут до 20−25 метров в секунду. Осложнится метеоситуация в Омске, Красноярске, Республике Тыва и Хакасии. Местами ветер разгонится свыше 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение будет действовать до утра четверга, 12 марта.

В Красноярске вчера температура составляла +4 °С. Сегодня столбик термометра упадет до −8 °С. Наладится метеоситуация к вечеру. Завтра холодные воздушные потоки начнут покидать Сибирь.

В среду теплый атлантический воздух придет на Европейскую Россию. Оттепель начнется от Сыктывкара до Оренбурга. Затем потепление протянется к Уралу и верховьям Оби и Енисея. Первыми почувствуют приход весны жители Омска. Там ситуация наладится уже к четвергу. С −13 °С потеплеет до +2 °С.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
