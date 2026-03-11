Оранжевый уровень погодной опасности сохранится в Сибири до четверга

В среду теплый атлантический воздух придет на Европейскую Россию. Оттепель начнется от Сыктывкара до Оренбурга. Затем потепление протянется к Уралу и верховьям Оби и Енисея. Первыми почувствуют приход весны жители Омска. Там ситуация наладится уже к четвергу. С −13 °С потеплеет до +2 °С.