Среда в Москве и Санкт‑Петербурге стала самым теплым днем с начала года

В среду, 11 марта, в Москве и Санкт-Петербурге установилась аномально теплая погода. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптики днем зафиксировали обновление рекордов сразу в двух городах. В Москве к 15:00 по московскому времени опорная метеостанция ВДНХ показала температуру +12 °С. До такого уровня воздух прогрелся в 2026 году впервые, но пока до обновления суточного рекорда не хватает одного градуса.
В Санкт-Петербурге в 14:00 по московскому времени столбик термометра дошел до +8,9 °С, в 15:00 — до +10,7 °С. Температура обогнала вчерашнее значение и установила новый суточный рекорд. Лидером 11 марта в Северной столице считался 2008 год: тогда температура составила +9,8 °С.
Михаил Леус отметил, что в Санкт-Петербурге двузначные температурные значения установились впервые так рано. В предыдущие годы раньше 14 марта таковых не наблюдали. Окончательные результаты по рекордам будут известны после 21:00 по московскому времени.
По прогнозу, потепление, как и таяние снега, на неделе продолжится. Например, в Москве после выходных сугробы способны уменьшиться до высоты 20 сантиметров. Ежедневно прогнозируют усадку на три-шесть сантиметров.