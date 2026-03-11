Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Среда в Москве и Санкт‑Петербурге стала самым теплым днем с начала года

Сегодня воздух в российских столицах прогрелся до максимума. Температура достигла рекордных значений.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 48% 756 мм рт. ст. +23°
В Москве и Санкт-Петербурге установились температурные рекорды 11 марта 2026
Источник: РИА "Новости"

В среду, 11 марта, в Москве и Санкт-Петербурге установилась аномально теплая погода. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптики днем зафиксировали обновление рекордов сразу в двух городах. В Москве к 15:00 по московскому времени опорная метеостанция ВДНХ показала температуру +12 °С. До такого уровня воздух прогрелся в 2026 году впервые, но пока до обновления суточного рекорда не хватает одного градуса.

В Санкт-Петербурге в 14:00 по московскому времени столбик термометра дошел до +8,9 °С, в 15:00 — до +10,7 °С. Температура обогнала вчерашнее значение и установила новый суточный рекорд. Лидером 11 марта в Северной столице считался 2008 год: тогда температура составила +9,8 °С.

Михаил Леус отметил, что в Санкт-Петербурге двузначные температурные значения установились впервые так рано. В предыдущие годы раньше 14 марта таковых не наблюдали. Окончательные результаты по рекордам будут известны после 21:00 по московскому времени.

По прогнозу, потепление, как и таяние снега, на неделе продолжится. Например, в Москве после выходных сугробы способны уменьшиться до высоты 20 сантиметров. Ежедневно прогнозируют усадку на три-шесть сантиметров.