Среда в Москве и Санкт‑Петербурге стала самым теплым днем с начала года

Синоптики днем зафиксировали обновление рекордов сразу в двух городах. В Москве к 15:00 по московскому времени опорная метеостанция ВДНХ показала температуру +12 °С. До такого уровня воздух прогрелся в 2026 году впервые, но пока до обновления суточного рекорда не хватает одного градуса.