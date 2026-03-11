Россиян призвали подготовить тревожные сумки

Россиянам, которые проживают в сейсмически активных регионах, стоит всегда иметь при себе тревожную сумку и знать базовые правила поведения при землетрясении. Подготовить вещи на случай природных катаклизмов призвала некоторых граждан старший научный сотрудник Лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева. Ее слова передает РИА Новости.
«Проживая в сейсмически активном районе, в таком как, например, Сочи, рекомендуется иметь тревожную сумку, где есть все базово необходимое», — посоветовала специалистка.
При ощущении подземных толчков Зверева посоветовала не стремиться покинуть помещение, если стихия застала не на первом этаже здания. Лучше всего быстро найти безопасное место внутри дома, например спрятаться под массивным и устойчивым столом или в дверных проемах. При этом от окон, шкафов и стен лучше отойти.
Если землетрясение застало на улице, стоит отойти максимально далеко от стен зданий. «Необходимо изучать правила поведения при землетрясениях и быть готовым к ним всегда, проживая на сейсмически активной территории. Это может спасти жизнь», — заключила сейсмолог.