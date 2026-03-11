Россиян призвали подготовить тревожные сумки

При ощущении подземных толчков Зверева посоветовала не стремиться покинуть помещение, если стихия застала не на первом этаже здания. Лучше всего быстро найти безопасное место внутри дома, например спрятаться под массивным и устойчивым столом или в дверных проемах. При этом от окон, шкафов и стен лучше отойти.