В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит

Лаборатория пишет, что инцидент произошел в диапазоне примерно с 22:24 до 22:36 по московскому времени, судя по записям с камер наружного наблюдения из разных городов. Объект видели в Новороссийске, Ростове и Анапе. В целом он мог наблюдаться в населенных пунктах, расположенных в 100−200 километровой зоне вдоль линии побережья.