В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Небольшой метеорит упал и разрушился ночью в районе черноморского побережья в России, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Небольшой метеорит предположительно разрушился ночью в районе черноморского побережья России», — говорится в сообщении.

Лаборатория пишет, что инцидент произошел в диапазоне примерно с 22:24 до 22:36 по московскому времени, судя по записям с камер наружного наблюдения из разных городов. Объект видели в Новороссийске, Ростове и Анапе. В целом он мог наблюдаться в населенных пунктах, расположенных в 100−200 километровой зоне вдоль линии побережья.

Уточняется, что его размер мог быть от нескольких десятков сантиметров до полуметра. При этом существует вероятность, что наблюдался техногенный объект.

В лаборатории уточнили, что в настоящее время не получилось определить точные координаты места, где разрушился объект, с большой вероятностью это произошло над Черным морем. Какая-либо связь данного объекта с падением крупного метеорита в Германии 8 марта не прослеживается, добавили в ведомстве.