В четверг морозы захватят часть России

В четверг, 12 марта, прибрежные районы Дальнего Востока окажутся во власти очередного циклона. Ненастье сосредоточится на Курильских островах и юге Камчатки. Там установится сильный ветер, пройдет мокрый снег с примесью дождя.
В Приморье и южных районах Хабаровского края сегодня будет спокойная погода: осадков не ожидается, температура установится от −2 °С до +2 °С. В Бурятии и Забайкалье в четверг начнется оттепель, но завтра ударит мороз.
В Тикси — −11 °С, в Мирном — −8 °С, в Чите — +2 °С, в Хабаровске — −2 °С, во Владивостоке — +2 °С, в Анадыре — −6 °С.
С другой стороны Байкала сохранится зимнее настроение: в Иркутске — −9 °С. Со стороны Урала начнет надвигаться волна тепла с порывистым ветром и снегопадами. В Новосибирске температура установится −6 °С, в Тюмени — около нуля градусов, в Омске — −2 °С, в Красноярске — −10 °С, в Салехарде — −15 °С.
На Урал сегодня придет первая в этом году оттепель. В Тюмени потеплеет до +2 °С, в Екатеринбурге, в Уфе и Оренбурге — до +1 °С, в Челябинске — до +4 °С.
На европейской территории России зима сохранится только на северо-востоке: в Воркуте обещают −20 °С и солнце. Северо-запад на один день накроют дожди, но уже завтра они покинут эту территорию. В Пскове — +14 °С, в Великих Луках — +11 °С, в Калининграде — +10 °С.
В центре и на юге температура устремится к апрельским показателям. В Рязани и Ярославле сегодня ожидается +9 °С, в Брянске — +11 °С, в Донецке — +15 °С, в Ялте — +15 °С.
На Земле сохранится неустойчивая геомагнитная ситуация.