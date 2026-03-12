В четверг морозы захватят часть России

На европейской территории России зима сохранится только на северо-востоке: в Воркуте обещают −20 °С и солнце. Северо-запад на один день накроют дожди, но уже завтра они покинут эту территорию. В Пскове — +14 °С, в Великих Луках — +11 °С, в Калининграде — +10 °С.