Потепление движется на север России

В среду, 11 марта, синоптики зафиксировали несколько рекордов тепла в стране. В столичном регионе опорная метеостанция ВДНХ показала +12,2 °С, на Балчуге воздух прогрелся до +14 °С. Значение приблизилось к историческому максимуму. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Эксперты объяснили, что аномально теплая погода на Русской равнине складывается благодаря антициклону. На юге и в средней полосе установились поля повышенного атмосферного давления — пришла ясная погода. За счет сочетания подобных факторов в четверг, 12 марта, в стране ожидаются новые рекорды тепла.
Зона оттепели распространится на всю Русскую равнину. Исключением станет только северо-восток. Пик тепла придется на запад: днем там обещают от +10 до +15 °С. На юге столбик термометра способен подняться от +15 до +20 °С.
Выше всего шанс поставить рекорд у центра и северо-запада страны. Например, в Пскове температура может обновить максимум пятый раз за весну. На этом тепло не остановится, а продолжит набирать силу.
На Русскую равнину придут воздушные массы со стороны субтропического пояса Азии. Тепло доберется даже до северных широт страны. В ближайшие выходные рекорды ожидаются на берегах Белого и Баренцева морей.