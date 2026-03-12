Ричмонд
Потепление движется на север России

На Русской равнине продолжается волна потепления. В среду температура воздуха поднялась от +12 °С до +14 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: Агентство «Москва»

В среду, 11 марта, синоптики зафиксировали несколько рекордов тепла в стране. В столичном регионе опорная метеостанция ВДНХ показала +12,2 °С, на Балчуге воздух прогрелся до +14 °С. Значение приблизилось к историческому максимуму. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Эксперты объяснили, что аномально теплая погода на Русской равнине складывается благодаря антициклону. На юге и в средней полосе установились поля повышенного атмосферного давления — пришла ясная погода. За счет сочетания подобных факторов в четверг, 12 марта, в стране ожидаются новые рекорды тепла.

Зона оттепели распространится на всю Русскую равнину. Исключением станет только северо-восток. Пик тепла придется на запад: днем там обещают от +10 до +15 °С. На юге столбик термометра способен подняться от +15 до +20 °С.

Выше всего шанс поставить рекорд у центра и северо-запада страны. Например, в Пскове температура может обновить максимум пятый раз за весну. На этом тепло не остановится, а продолжит набирать силу.

На Русскую равнину придут воздушные массы со стороны субтропического пояса Азии. Тепло доберется даже до северных широт страны. В ближайшие выходные рекорды ожидаются на берегах Белого и Баренцева морей.