Падение метеорита около Черного моря попало на видео

Падение яркого болида произошло в ночь на четверг, 12 марта, около 22:30 по московскому времени. Предположительно, в слои атмосферы вошел метеорит и разрушился у побережья Черного моря. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Явление наблюдали жители Новороссийска, Ростова-на-Дону и Анапы. Предполагается, что его могли также зафиксировать камеры Краснодарского края и ближайших населенных пунктов, которые тянутся вдоль Черноморского побережья.
Размер объекта примерно составил от нескольких десятков сантиметров до полуметра. Специалисты пока не смогли точно определить характеристики падающего тела. Существует вероятность, что он имел техногенную природу. Кроме того, не получилось точно привязать событие к координатам на местности.
В Сети выложили видео из разных точек восточного побережья. При этом время на съемках операторов не совпадает. На каждом из видео заметна яркая вспышка на небе, которая постепенно затухает.
Ученые заявили, что объект не имеет связи с метеоритом, упавшим в Европе. Напомним, что за сутки до этого мимо Земли пролетал еще один болид.