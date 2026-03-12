В США движется смертельный торнадо: видео

Во вторник, 10 марта, в США зафиксировали появление торнадо. Затронул территорию от Техаса до Мичигана. Стихия принесла в регионы обильные осадки, штормовой ветер с порывами до 80 километров в час и крупный град размером с ладонь взрослого человека. Об этом сообщили в издании The New York Times.