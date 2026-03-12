В США движется смертельный торнадо: видео

Во вторник, 10 марта, в США зафиксировали появление торнадо. Затронул территорию от Техаса до Мичигана. Стихия принесла в регионы обильные осадки, штормовой ветер с порывами до 80 километров в час и крупный град размером с ладонь взрослого человека. Об этом сообщили в издании The New York Times.
Погода стала ухудшаться к вечеру вторника. Штормовое предупреждение объявили в Иллинойсе, Индиане и Техасе.
Торнадо прошел в 96 километрах от Чикаго. Больше всего пострадали Лейк-Виллидж и Канкаки. Вихрь разрушил постройки, повалил деревья и столбы. Град пробил крыши автомобилей. По сведениям телеканала CBS, в результате стихии погибли два человека.
Новое предупреждение о надвигающемся торнадо выпустила местная метеорологическая служба. Вихрь проследовал в восточном направлении к штату Мэриленд. Граждан, которые находятся в Элликотт-Сити, Элдерсбурге и Сайксвилле, попросили укрыться в подвальных помещениях, не выходить на улицу и находиться вдали от легких и слабо закрепленных конструкций.
Ранее власти сообщили, что почти 100 миллионов человек находятся в зоне опасных погодных условий из-за угрозы торнадо. В ближайшие дни неблагоприятная метеоситуация сохранится.