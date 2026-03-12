В Канаде выросли токсичные снежные горы высотой с 10-этажный дом

В одном из городов Канады — Торонто — в январе прошел рекордный снегопад. За сутки там выпало около 58 сантиметров осадков. Из города коммунальные службы вывезли 264 000 тонны снега с дорог, тротуаров и велосипедных дорожек. Рабочие складировали его на окраинах в виде огромных гор. Об этом сообщили в издании The Guardian.
Причина — состав. Это не просто снег, а смесь дорожной соли, антифриза, масла, бытового мусора и других загрязнителей. За сезон службы Торонто использовали свыше 130 000 тонн соли — и это только официальные сведения. Объем реагентов на частных территориях: парковках, подъездных путях — остается неизвестным.
Из-за сложившейся ситуации экологи забили тревогу: хлорид натрия токсичен для пресноводных экосистем. Исследования профессора экологии Университета Торонто Дональда Джексона и доктора Лорен Лоусон показали, что на 30% обследованных участков снежной горы уровень хлорида оказался смертельным для большинства водных видов. Концентрация соли местами превысила показатели морской воды.
Город вложил более миллиарда канадских долларов в восстановление экосистемы устья реки Дон, но усилия могут оказаться под угрозой. Если весь снег растает, то соль проникнет в водные системы без очистных барьеров. Оттепель усугубит ситуацию: талые воды вымоют накопленные загрязнители и унесут в реки и водотоки.