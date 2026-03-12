Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Канаде выросли токсичные снежные горы высотой с 10-этажный дом

Опасную ситуацию зафиксировали в Торонто. Снег, который свозили зимой в одно место, не тает.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 60% 750 мм рт. ст. +19°
Токсичные снежные горы в Канаде 12 марта 2026
Источник: freepik.com

В одном из городов Канады — Торонто — в январе прошел рекордный снегопад. За сутки там выпало около 58 сантиметров осадков. Из города коммунальные службы вывезли 264 000 тонны снега с дорог, тротуаров и велосипедных дорожек. Рабочие складировали его на окраинах в виде огромных гор. Об этом сообщили в издании The Guardian.

Одна из таких площадок находится на северо‑западе региона. Вмещает 144 000 кубических метров снега, которые занимают 200 квадратных метров земли. При этом образовавшиеся сугробы не тают.

Причина — состав. Это не просто снег, а смесь дорожной соли, антифриза, масла, бытового мусора и других загрязнителей. За сезон службы Торонто использовали свыше 130 000 тонн соли — и это только официальные сведения. Объем реагентов на частных территориях: парковках, подъездных путях — остается неизвестным.

Из-за сложившейся ситуации экологи забили тревогу: хлорид натрия токсичен для пресноводных экосистем. Исследования профессора экологии Университета Торонто Дональда Джексона и доктора Лорен Лоусон показали, что на 30% обследованных участков снежной горы уровень хлорида оказался смертельным для большинства водных видов. Концентрация соли местами превысила показатели морской воды.

Город вложил более миллиарда канадских долларов в восстановление экосистемы устья реки Дон, но усилия могут оказаться под угрозой. Если весь снег растает, то соль проникнет в водные системы без очистных барьеров. Оттепель усугубит ситуацию: талые воды вымоют накопленные загрязнители и унесут в реки и водотоки.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше