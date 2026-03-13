Где в России в пятницу ожидается самое сильное потепление

На европейской территории России морозы сосредоточатся на северо-востоке, но скоро и туда придет теплый воздух из Атлантики. В Воркуте сегодня прогнозируют −15 °С, но в выходные придет оттепель. Теплее всего сегодня будет на Балтике: в Калининграде — +15 °С. Скромнее прогреется центр: там ожидается до +12 °С. Сдержаннее всего тепло будет в Поволжье. В Нижнем Новгороде — +4 °С, в Самаре — +5 °С, в Рязани — +9 °С, в Петрозаводске — +4 °С, в Белгороде — +14 °С.