Где в России в пятницу ожидается самое сильное потепление

В пятницу, 13 марта, на юге Приморья выглянет солнце, установится слабый «плюс». На Камчатке пройдет мокрый снег. Во Владивостоке сегодня ожидается +3 °С, в Южно-Сахалинске — +1 °С, в Благовещенске — +2 °С, в Чите — −6 °С, в Верхоянске — −9 °С, в Магадане — −5 °С.
В Сибири основные осадки сосредоточатся на юге Красноярского края: там продолжит теплеть. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае снег постепенно прекратится. Оттепель в регионы придет в субботу, 14 марта. На Урале потеплеет уже сегодня: ожидается до +5 °С, пройдут дожди. В Норильске — −20 °С, в Салехарде — −17 °С, в Екатеринбурге — +4 °С, в Барнауле — −1 °С, в Омске — около нуля градусов.
На европейской территории России морозы сосредоточатся на северо-востоке, но скоро и туда придет теплый воздух из Атлантики. В Воркуте сегодня прогнозируют −15 °С, но в выходные придет оттепель. Теплее всего сегодня будет на Балтике: в Калининграде — +15 °С. Скромнее прогреется центр: там ожидается до +12 °С. Сдержаннее всего тепло будет в Поволжье. В Нижнем Новгороде — +4 °С, в Самаре — +5 °С, в Рязани — +9 °С, в Петрозаводске — +4 °С, в Белгороде — +14 °С.
На юге облаков станет меньше. В Севастополе температура составит +11 °С, в Сочи — +14 °С, в Краснодаре — +13 °С, в Ростове-на-Дону — +12 °С. В горной местности возможны небольшие осадки.
В Санкт-Петербурге сегодня прогнозируют до +10 °С, без осадков. В Москве потеплеет до +12.
На Земле ожидается неустойчивая геомагнитная ситуация.