Сегодня на Землю обрушатся затяжные магнитные бури

Пятница, 13 марта, положит начало серии магнитных бурь на Земле. Скорость солнечного ветра увеличится ближе к вечеру, остальные геомагнитные индексы тоже сделают резкий скачок вверх. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые объяснили, что на Солнце более месяца назад сформировалась крупная корональная дыра. Она уже появлялась на видимой части диска при прошлом обороте.
Сейчас корональная дыра протянулась от юга до севера светила. Специалисты отметили ее необычную форму в виде длинного разлома. Чаще всего подобные объекты напоминают круг. При прошлом выходе на видимую сторону Солнца объект походил на дракона.
Ученые напомнили, что эта корональная дыра уже становилась источником магнитных бурь уровня G1 и G2. Предположительно, в этот раз явления будут схожими по силе. Согласно расчетам, первые бури придут на Землю в ночь на субботу, 14 марта. Они вызовут расширение области полярных сияний, однако про интенсивность явления пока сказать сложно.
Сегодня и завтра вероятность магнитных бурь составит 56%. Шанс на более слабые геомагнитные возмущения равен 35%. Ожидается рост индекса Кр до пяти баллов.