Сегодня на Землю обрушатся затяжные магнитные бури

Ученые напомнили, что эта корональная дыра уже становилась источником магнитных бурь уровня G1 и G2. Предположительно, в этот раз явления будут схожими по силе. Согласно расчетам, первые бури придут на Землю в ночь на субботу, 14 марта. Они вызовут расширение области полярных сияний, однако про интенсивность явления пока сказать сложно.