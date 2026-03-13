Конец рабочей недели продолжит ставить рекорды тепла в России

В Москве новым максимумом 12 марта стала температура +12,6 °С. Она почти на градус опередила предыдущего лидера. Санкт-Петербург смог побить 100-летний рекорд. Метеостанции показали +12,5 °С. Значение превысило предыдущее достижение более чем на пять градусов. Кроме того, в обеих столицах четверг стал самым теплым днем с начала 2026 года.