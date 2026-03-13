Конец рабочей недели продолжит ставить рекорды тепла в России

В четверг, 12 марта, зона тепла продолжила расширяться. За сутки синоптики зафиксировали более 30 температурных рекордов. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Лидерами по теплу вчера стали Архангельск, Вологодск, Псков. Обновили максимумы в Новгородской, Нижегородской и Кировской областях. Также новые рекорды зафиксировали в Ярославле, Костроме, Твери, Смоленске. Аномальное тепло не обошло стороной Ростов и Республику Марий-Эл.
Выше всего температура поднялась в Таганроге: термометр показал +15,7 °С.
В Москве новым максимумом 12 марта стала температура +12,6 °С. Она почти на градус опередила предыдущего лидера. Санкт-Петербург смог побить 100-летний рекорд. Метеостанции показали +12,5 °С. Значение превысило предыдущее достижение более чем на пять градусов. Кроме того, в обеих столицах четверг стал самым теплым днем с начала 2026 года.
Погода будет зависеть от обширного антициклона, который разгонит облака. Благодаря солнечным лучам воздух сможет хорошо прогреться.
Помимо этого, новые порции теплых воздушных масс пригонит глубокий циклон со стороны Норвежского моря. В большинстве регионов средняя температура сегодня превысит норму на шесть-девять градусов.