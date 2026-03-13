Где в России снежный покров сойдет первым

Текущая неделя принесла в Центральную Россию аномальное потепление. За счет резкого повышения температурного фона началось активное таяние снега. Ко второй декаде марта сугробы уменьшились от 25 до 30 сантиметров. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Синоптики отметили, что в начале календарной весны высота снежного покрова была выше нормы почти в два раза.
Основной причиной такой скорости схода снега является рекордное тепло в России. Оттепели накрыли территорию от побережья Арктики до берегов Иртыша, протянувшись по Русской равнине. Самые выраженные аномалии отметили в западных районах. Там установилась апрельская температура от +11 до +16 °С. На юге термометр показал от +15 до +20 °С.
Согласно прогнозу синоптиков, потепление в ближайшие дни сохранится благодаря антициклону. Он разгонит облака над Русской равниной. Ожидается новое обновление максимумов. Например, в четверг рекорды уже поставили Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Рыбинск, Владимир.
Благодаря теплой погоде снег продолжит активно таять. От снежного покрова уже освободились низовья Волги и Дона, а также северо-западная часть Русской равнины.
К 20 марта снег сойдет на территории от Великого Новгорода до Воронежа, затронув Смоленск. До столичного региона граница зоны сугробов не дойдет около 200 километров. Но она преодолеет этот путь уже к концу марта.