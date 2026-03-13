Где в России снежный покров сойдет первым

Основной причиной такой скорости схода снега является рекордное тепло в России. Оттепели накрыли территорию от побережья Арктики до берегов Иртыша, протянувшись по Русской равнине. Самые выраженные аномалии отметили в западных районах. Там установилась апрельская температура от +11 до +16 °С. На юге термометр показал от +15 до +20 °С.