Конец рабочей недели подарил Москве и Санкт-Петербургу новые рекорды тепла

В пятницу, 13 марта, синоптики продолжили фиксировать рекорды тепла. К 13:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге температура поднялась до +9,2 °С. В Москве к этому моменту потеплело до +12,3 °С. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Значение Санкт-Петербурга превысило предыдущий суточный максимум на 0,9 градуса. Прежним лидером считали 13 марта 2024 года. В Москве показатель опередил прошлое достижение — 2022-го — на 0,8 градуса.
В субботу, 14 марта, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. В дневные часы температура установится от +12 °С до +14 °С. Ночью столбик термометра покажет от +4 °С до +6 °С. Будет дуть южный ветер, местами порывы разгонятся до 10 метров в секунду. Барометрическое давление превысит норму: установится около 762 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье, 15 марта, в Северной столице сохранится облачная погода, осадков не прогнозируют. Днем метеостанции покажут от +10 °С до +12 °С, ночью — от +2 °С до +4 °С. Атмосферное давление и ветер останутся прежними.
В понедельник, 16 марта, удержится тепло, но воздух станет прогреваться менее интенсивно. В Санкт-Петербург придет северный циклон — небо затянут облака, пройдут небольшие дожди. Днем температура сохранится на уровне от +9 °С до +11 °С.
