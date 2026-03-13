Ричмонд
Конец рабочей недели подарил Москве и Санкт-Петербургу новые рекорды тепла

Вчера воздух в Северной столице прогрелся до +12,5 °С. Это стало максимальной температурой за последние 100 лет.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Температурный рекорд Санкт-Петербурга и Москвы 13 марта 2026
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 13 марта, синоптики продолжили фиксировать рекорды тепла. К 13:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге температура поднялась до +9,2 °С. В Москве к этому моменту потеплело до +12,3 °С. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Значение Санкт-Петербурга превысило предыдущий суточный максимум на 0,9 градуса. Прежним лидером считали 13 марта 2024 года. В Москве показатель опередил прошлое достижение — 2022-го — на 0,8 градуса.

Синоптик отметил, что температурный фон сегодня продолжит расти. Точные сведения о наибольшей температуре появятся после 21:00 по московскому времени.

В субботу, 14 марта, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. В дневные часы температура установится от +12 °С до +14 °С. Ночью столбик термометра покажет от +4 °С до +6 °С. Будет дуть южный ветер, местами порывы разгонятся до 10 метров в секунду. Барометрическое давление превысит норму: установится около 762 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 15 марта, в Северной столице сохранится облачная погода, осадков не прогнозируют. Днем метеостанции покажут от +10 °С до +12 °С, ночью — от +2 °С до +4 °С. Атмосферное давление и ветер останутся прежними.

В понедельник, 16 марта, удержится тепло, но воздух станет прогреваться менее интенсивно. В Санкт-Петербург придет северный циклон — небо затянут облака, пройдут небольшие дожди. Днем температура сохранится на уровне от +9 °С до +11 °С.

Ранее рассказали о погоде на ближайшие дни в Москве.