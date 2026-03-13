Конец рабочей недели подарил Москве и Санкт-Петербургу новые рекорды тепла

В пятницу, 13 марта, синоптики продолжили фиксировать рекорды тепла. К 13:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге температура поднялась до +9,2 °С. В Москве к этому моменту потеплело до +12,3 °С. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.