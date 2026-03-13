На Солнце спустя три недели тишины произошла мощная вспышка

В пятницу, 13 марта, на Солнце зафиксировали новый выброс энергии, который длился около 20 минут. Пик события пришелся на 12:55 по московскому времени. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые отметили, что на Солнце до этого почти месяц длился период спокойствия. Новому явлению присвоили степень М1.2. Оказалось немного ниже, чем февральская вспышка уровня М2.3. Источник выброса плазмы располагался на краю видимой части солнечного диска.
Вспышка не представляет угрозы для Земли. Кроме того, вероятность выхода солнечной активности из спокойного состояния минимальна. Скорее всего, событие будет иметь единичный характер и не положит начало серии подобных явлений.
Ранее ученые предупреждали о скором начале на Земле магнитных бурь. К полудню к планете пришли первые потоки плазмы, которые выпустила корональная дыра. Геомагнитные индексы начали подниматься — ученые зафиксировали слабые возмущения магнитосферы.
Скорость солнечного ветра поднялась до 467 километров в секунду. Пока находится в зеленой зоне. Плотность плазменного потока установилась около 2,4 балла. Индекс Кр достиг четырех единиц — вошел в оранжевую область.