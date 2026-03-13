Аномальный холод приближается к России

В ближайшие выходные, 14 и 15 марта, жителей большей части Европейской России продолжит радовать теплая погода. Казахстанский циклон затронет южные районы Урала — температура повысится, однако местами ожидается сильный ветер от 15 до 20 метров в секунду. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
Северная часть Европейской России и север Кавказа попадут в зону осадков. В конце выходных ветер разгонится до 18 метров в секунду. В некоторых районах ожидаются метели и гололед.
В горной местности на юге Сибири порывы достигнут 25 метров в секунду. Подобные погодные условия вызовут образование гололеда. Северная часть Сибири попадет под влияние антициклона, который пришел со стороны Арктики. Там прогнозируют аномальное похолодание. Температура установится ниже климатической нормы от восьми до 13 градусов.
Юго-восточную часть Дальнего Востока накроет тихоокеанский циклон. На Сахалине, Камчатке, в Хабаровске прогнозируют осадки. У побережья ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.
Остальная территория Дальневосточного федерального округа окажется в зоне повышенного атмосферного давления: туда придут сибирские циклоны. На востоке Забайкалья, а затем на юге и в центре Якутии пройдет снег. Скорость ветра составит от 17 до 22 метров в секунду. В конце выходных метели ожидаются в Бурятии и на юго-западе Якутии.
Через Урал на юго-восток проследуют атлантические циклоны. В средних широтах и на севере Уральского федерального округа в выходные пройдет снег. Местами ожидаются сильные осадки и усиление ветра от 13 до 18 метров в секунду.