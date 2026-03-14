На Земле началась магнитная буря

«Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Учёные отмечают редкую стабильность события, оно продолжается девять часов и все это время индекс находится на одном и том же уровне G1.7, что соответствует среднему уровню.
В Лаборатории предполагают, что геомагнитные возмущения пока будут продолжаться. Скорость солнечного ветра на данный момент находится на уровне около 700 километров в секунду, то есть примерно в два раза выше чем обычно, а признаков спада нет.
В тоже время учёные не исключили временную стабилизацию обстановки в ближайшие часы.
«Бури данного уровня способны влиять на энергетические системы и распространение радиоволн на высоких широтах. В средних и южных частях страны воздействие является слабым», — рассказали в Лаборатории.
Уточняется, что событие стало уже вторым в марте, но первым значимым. Предыдущая буря 4 марта «выглядела довольно жалко», она стала коротким эпизодом, который, как предполагалось, не был связан с внешними причинами.
В Лаборатории обратили внимание, что 2026 год опережает предыдущий по количеству бурь. Всего зарегистрировано 17 дней с магнитными бурями, то есть 23% от уже прошедших дней года. В прошлом году, который оказался самым геомагнитно активным за десятилетие, таких событий было 19%. Пока год идет по рекордному графику, сообщили учёные.
«На фоне бури с 3 до 7 утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния уровня 8−9 по 10-балльной шкале, но центр аврорального овала к этому времени находился уже в Европе и Канаде. Теоретически уходящий хвост зоны сияний могли захватить на северо-западе страны», — добавили в Лаборатории.