На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Магнитная буря идёт на Земле, она стала второй за март, но первой такой продолжительной, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: Reuters

«Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Учёные отмечают редкую стабильность события, оно продолжается девять часов и все это время индекс находится на одном и том же уровне G1.7, что соответствует среднему уровню.

В Лаборатории предполагают, что геомагнитные возмущения пока будут продолжаться. Скорость солнечного ветра на данный момент находится на уровне около 700 километров в секунду, то есть примерно в два раза выше чем обычно, а признаков спада нет.

В тоже время учёные не исключили временную стабилизацию обстановки в ближайшие часы.

«Бури данного уровня способны влиять на энергетические системы и распространение радиоволн на высоких широтах. В средних и южных частях страны воздействие является слабым», — рассказали в Лаборатории.

Уточняется, что событие стало уже вторым в марте, но первым значимым. Предыдущая буря 4 марта «выглядела довольно жалко», она стала коротким эпизодом, который, как предполагалось, не был связан с внешними причинами.

В Лаборатории обратили внимание, что 2026 год опережает предыдущий по количеству бурь. Всего зарегистрировано 17 дней с магнитными бурями, то есть 23% от уже прошедших дней года. В прошлом году, который оказался самым геомагнитно активным за десятилетие, таких событий было 19%. Пока год идет по рекордному графику, сообщили учёные.

«На фоне бури с 3 до 7 утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния уровня 8−9 по 10-балльной шкале, но центр аврорального овала к этому времени находился уже в Европе и Канаде. Теоретически уходящий хвост зоны сияний могли захватить на северо-западе страны», — добавили в Лаборатории.

