В Якутске за половину марта выпало 162% месячной нормы осадков

«Март 2026 года в плане осадков пока идет по графику предшествовавшего ему рекордно снежного февраля. С 1 по 15 марта в Якутске выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 162% нормы за весь март. При этом месячная норма осадков — шесть миллиметров — выпала в один день — 12 марта», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщила ТАСС начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского УГМС Саргылана Никитина, количество выпавших в Якутске в феврале 2026 года осадков стало наибольшим за всю историю наблюдений с конца XIX века, с 1895 года. Всего в Якутске за февраль выпало 23 миллиметра снега, что составляет три месячные нормы.