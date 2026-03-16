В Якутске за половину марта выпало 162% месячной нормы осадков

«Март 2026 года в плане осадков пока идет по графику предшествовавшего ему рекордно снежного февраля. С 1 по 15 марта в Якутске выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 162% нормы за весь март. При этом месячная норма осадков — шесть миллиметров — выпала в один день — 12 марта», — говорится в сообщении.