Вашингтон
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Якутске за половину марта выпало 162% месячной нормы осадков

В Якутске с 1 по 15 марта выпало 162% месячной нормы осадков. Об этом сообщила в канале в Max городская администрация.

Сейчас в Вашингтоне: +15° 5 м/с 88% 746 мм рт. ст. +17°
«Март 2026 года в плане осадков пока идет по графику предшествовавшего ему рекордно снежного февраля. С 1 по 15 марта в Якутске выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 162% нормы за весь март. При этом месячная норма осадков — шесть миллиметров — выпала в один день — 12 марта», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что на снежном полигоне собрано 315 000 кубометров снега. Уборка и вывоз продолжаются в усиленном режиме, добавили там.

Как ранее сообщила ТАСС начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского УГМС Саргылана Никитина, количество выпавших в Якутске в феврале 2026 года осадков стало наибольшим за всю историю наблюдений с конца XIX века, с 1895 года. Всего в Якутске за февраль выпало 23 миллиметра снега, что составляет три месячные нормы.