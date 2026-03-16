Стало известно, какие регионы России на неделе порадует солнце

На неделе в регионах Причерноморья дневная температура установится от +11 °С до +16 °С. В низовьях Волги и Дона ожидается от +8 °С до +13 °С. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Погода на Средней Волге сложится под влиянием антициклона. Облаков будет мало, выглянет солнце, которое прогреет воздух в ближайшие дни от +3 °С до +8 °С.
На Северо-Запад придут воздушные массы со стороны Атлантики. Локально пройдут дожди, которые в северных районах будут переходить в снег. Дневная температура окажется выше климатической нормы. В северной части прогнозируют от +1 °С до +6 °С, в южной — от +7 °С до +12 °С.
В Центральной России установится малооблачная погода благодаря очагу высокого давления. В первой половине недели будет радовать солнце, но к пятнице, 20 марта, вероятны кратковременные дожди. В начале недели воздух прогреется от +9 °С до +14 °С, к концу температурный фон снизится на несколько градусов, но останется все равно выше нормы.
На Урал продолжит поступать теплый воздух со стороны Гольфстрима. Там сохранится низкий шанс выпадения осадков. Днем термометр покажет от+2 °С до +7 °С.
На Юге Сибири в начале недели установятся умеренные холода. Ко второй половине периода потеплеет от −2 °С до +3 °С.
Юг Дальнего Востока порадует солнечная погода, осадки возможны только местами. В Приамурье на неделе будет от −3 °С до +2 °С. В Приморье обещают температуру от +1 °С до +6 °С.
В Санкт-Петербурге вероятность дождей возрастет в начале и конце периода. Температурный фон установится от +8 °С до +11 °С. В Москве на неделе будет солнечно, от +10 °С до +13 °С, к пятнице возможны дожди и похолодание.