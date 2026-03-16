Стало известно, какие регионы России на неделе порадует солнце

В Центральной России установится малооблачная погода благодаря очагу высокого давления. В первой половине недели будет радовать солнце, но к пятнице, 20 марта, вероятны кратковременные дожди. В начале недели воздух прогреется от +9 °С до +14 °С, к концу температурный фон снизится на несколько градусов, но останется все равно выше нормы.