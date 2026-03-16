После короткого всплеска Солнце успокоилось

В субботу, 14 марта, ученые зафиксировали возмущения магнитосферы Земли. Магнитной буре присвоили уровень G1.7. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Скорость солнечного ветра во время геомагнитной активности превысила норму в два раза. Поток частиц разогнался до 700 километров в секунду.
Ученые напомнили, что 4 марта уже регистрировали магнитную бурю, но она оказалась очень короткой и не привела к ощутимым последствиям. Событие 14 марта вызвало рост интенсивности полярных сияний. Индекс дошел до девяти единиц по 10-балльной шкале.
В выходные солнечной энергии также хватило на два выброса плазмы, которые достигли уровней М1.2 и М1.0. Также приборы зафиксировали около 30 слабых С-вспышек. Подобные события стали причиной поднятия степени солнечной активности до оранжевой области. Индекс дошел до шести баллов из 10 возможных.
В понедельник, 16 марта, геомагнитная ситуация на планете нормализовалась, солнечная активность снизилась. Ученые предупредили о возможных остаточных возмущениях в течение дня, вероятность которых составляет 35%. Шанс прихода новых магнитных бурь сегодня — 31%.