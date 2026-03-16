После короткого всплеска Солнце успокоилось

В выходные солнечной энергии также хватило на два выброса плазмы, которые достигли уровней М1.2 и М1.0. Также приборы зафиксировали около 30 слабых С-вспышек. Подобные события стали причиной поднятия степени солнечной активности до оранжевой области. Индекс дошел до шести баллов из 10 возможных.