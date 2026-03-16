Синоптики назвали, где в России ждать подтоплений

Прошедшей зимой выпало аномальное количество снега, в том числе в бассейнах крупных рек. В результате таяния уровень воды способен подняться до пяти метров.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В России началось вскрытие рек, март 2026
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

В декабре погода в России установилась теплее обычного. Январь и февраль отличились неоднородным характером. Однако главным фактором, который обеспокоил синоптиков, стали чрезмерные осадки. Во многих регионах запасы воды, содержащиеся в снежном покрове, превысили норму. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

В бассейне реки Волга показатель превзошел нормальное значение на 38%, в бассейне Дона — на 82%. В два раза больше обычного скопилось снега в верховьях Оки.

Подобная ситуация может стать причиной активного половодья. На юге вскрытие рек уже произошло. В первые дни марта без ледяного покрытия остались Нижний Дон и водоемы Крыма. По прогнозу, к концу месяца вскроются Верхняя Волга и Ока.

В апреле паводок начнется на Печоре, Северной Двине и в водоемах Сибирского федерального округа. В Якутии и на Чукотке процесс стартует чуть позже, с конца мая до июня.

Серьезные опасения вызывают ледовые заторы. Ожидаются на Оке, Сухоне, Северной Двине, Волге. В Сибири затор угрожает Оби, Лене. Может появиться на Енисее и Иртыше. Поднятие воды, по прогнозу синоптиков, сделает обычный паводок катастрофическим.

В Калуге, Туле и Рязани уровень воды способен подняться на пять метров. В Сибири ожидается самый большой разлив на Ишиме. Там уровень вырастет на два с половиной метра. Опасная ситуация ожидается в Приамурье, на Камчатке и в Забайкалье.

Снизить последствия паводка поможет солнечная погода, в зоне которой оказалась большая часть Русской равнины. Бдет способствовать испарению влаги. Благодаря этому в почву и водоемы попадает только половина объема растаявшего снега.

