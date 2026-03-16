По улицам Италии потекла градовая река: видео

Италия оказалась во власти сразу двух мощных атмосферных фронтов. Один вихрь принес снег на север, другой — обрушил дожди на юг.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Атмосферный фронт с Атлантики стал причиной сильных осадков на северо-западе Италии. В Альпийском регионе в воскресенье, 15 марта, пошел снегопад. К понедельнику, 16 марта, выпало 130 миллиметров осадков. Об этом рассказали в издании «Деловая Европа».

Согласно прогнозу, снежная линия в Альпах сдвигается. Ожидается выпадение снега на высоте от 1200 метров над уровнем моря.

Другой фронт с центром над Северной Африкой в понедельник накрыл южные регионы Италии — начались сильные дожди и грозы. Местные власти объявили желтый уровень погодной опасности для Калабрии, Апулии и Сицилии.

Возросла угроза наводнений. Жителей предупредили о возможных перебоях в работе городской инфраструктуры. В проливе между Сардинией и Сицилией, а также в Ионическом море ожидается штормовое волнение, на юге возможны сильные порывы ветра.

В Сицилии образовалась градовая река. Очевидцы запечатлели ее на видео и выложили в Сеть.

К вечеру дожди могут добраться до побережья Тосканы. Несмотря на непогоду, температура останется близкой к климатической норме.

Синоптики предупредили, что подобная метеоситуация продлится несколько дней. В ближайшее время ожидается новый атлантический фронт, который способен снова принести осадки на юг Италии и крупные острова Средиземного моря.