Вашингтон
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,8

ГАВАНА, 17 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано вблизи Кубы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: AP 2024

По его данным, эпицентр находился в 91 км к востоку от города Гуантанамо с населением порядка 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

