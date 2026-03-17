Ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю 19 марта

«Средняя расчетная скорость выброшенного к Земле плазменного облака составляет около 670 км/с. На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов», — указано в Telegram-канале.
По данным ученых, выброс солнечной плазмы достигнет планеты в промежутке с 4 до 6 утра 19 марта. Ожидается, что буря продлится около 10 часов и достигнет уровня G2-G3.
Накануне Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщил, что на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности M2.8. Отмечалось, что ее продолжительность составила 32 минуты.