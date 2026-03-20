Юг России в пятницу окажется во власти сильного ветра

Порывы достигнут 20 метров в секунду. В горах сохранится высокая опасность схода лавин.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 65% 762 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 20 марта, в Крыму продолжит действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В Севастополе сегодня температура установится около +11 °С. В Сочи пройдет дождь, столбик термометра дойдет до +14 °С. В Новороссийске — +13 °С, в Краснодаре — +12 °С, в Астрахани — +14 °С, в Луганске — +13 °С.

Небо на севере европейской территории России затянут облака. На северо-западе пройдут дожди, в центре тоже местами ожидаются осадки. Температура отреагирует на пришедший фронт понижением. В Поволжье день пройдет без осадков, прогнозируют от +5 до +8 °С. В Мурманске — +4 °С, в Петрозаводске — +7 °С, в Пскове — +6 °С.

Несмотря на наступление астрономической весны, Чукотка останется в зоне холода. Температура в регионе установится ниже климатической нормы. В Анадыре сегодня ожидается −17 °С. На полюсе российского холода — Оймяконе — сегодня потеплеет до −3 °С. На юге Приморья, Амурской области и в Забайкалье столбик термометра установится около +5 °С. В Благовещенске — +3 °С, в Хабаровске — −1 °С, в Южно-Сахалинске — +3 °С, во Владивостоке — +2 °С.

На юге Сибири станет теплее. В Омске сегодня термометр покажет +5 °С. В Красноярске ожидается около −2 °С, туда тепло придет только через сутки. Завтра «плюс» установится в Ханты-Мансийске. Сегодня в Иркутске обещают +3 °С, в Горно-Алтайске — +4 °С.

На Урале прогнозируют погоду, которая напомнит апрель. В Екатеринбурге воздух прогреется до +11 °С, будет облачно.

В Санкт-Петербурге осадков не ожидается, термометр днем покажет +8 °С. В Москве прогнозируют до +11 °С.

С утра геомагнитная обстановка на Земле установилась неустойчивая. Днем, согласно прогнозу, придут магнитные бури.

