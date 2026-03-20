Юг России в пятницу окажется во власти сильного ветра

Несмотря на наступление астрономической весны, Чукотка останется в зоне холода. Температура в регионе установится ниже климатической нормы. В Анадыре сегодня ожидается −17 °С. На полюсе российского холода — Оймяконе — сегодня потеплеет до −3 °С. На юге Приморья, Амурской области и в Забайкалье столбик термометра установится около +5 °С. В Благовещенске — +3 °С, в Хабаровске — −1 °С, в Южно-Сахалинске — +3 °С, во Владивостоке — +2 °С.