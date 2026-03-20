Магнитные бури придут на Землю позже

Обновленные расчеты указывают, что геомагнитный индекс Кр начнет расти в пятницу, 20 марта, к полудню. Пик ожидается в ночь на субботу, 21 марта. Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, задержка магнитных бурь составила уже более пяти часов.
Ученые отметили первые признаки дошедшего до Земли облака плазмы. Плотность заряженных частиц выросла: значение утром превысило 10 единиц. Около 4:00 по московскому времени скорость солнечного ветра поднялась, но так и осталась в пониженной зоне. В 9:00 показатель дошел до 450 километров в секунду. Но этого оказалось недостаточно, чтобы поле Земли среагировало.
Ученые отметили, что в ближайшие дни на планету обрушатся два или три выброса плазмы. Прогнозируют события уровня G2-G3. Геомагнитные возмущения продлятся около шести дней. Они станут причиной расширения зоны полярных сияний. Увидеть их получится уже ближайшей ночью.
Вспышечная активность на Солнце за прошедшие сутки снизилась. Но на следующей неделе на видимую часть диска выйдет новая группа темных пятен. Существует вероятность новых событий, которые выведут магнитосферу из равновесия.