Россиян предупредили: погода в выходные испортится на части страны

В выходные, 21 и 22 марта, атлантический циклон придет на Урал. Он будет перемещаться в восточном, а затем в юго-восточном направлении. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Под его воздействием в северных районах Урала и на востоке Сибири в ближайшие дни пройдет снег, возможен мокрый снег и метели. Ветер разгонится от 12 до 17 метров в секунду. В горах порывы составят до 22 метров в секунду. В результате образуется гололед.
Погода испортится на Дальнем Востоке. На метеоситуацию в выходные повлияет пониженный фон атмосферного давления. В западной части округа прогнозируют выпадение снега. Локально пройдут метели с ветром до 16 метров в секунду. В южных районах на дорогах появится гололедица.
Юго-восток Дальнего Востока попадет под влияние тихоокеанских циклонов. Якутия, Хабаровский край, Магадан и Сахалин накроют осадки. На Камчатке и в Приморье обещают усиление ветра от 12 до 17 метров в секунду. Возможен гололед. В прибрежной зоне порывы составят до 27 метров в секунду.
В средних широтах Европейской России причиной осадков станет новый атмосферный фронт. Локально образуются гололедные явления. К концу выходных ему на смену придет азорский антициклон — вернется теплая погода. Установится большой суточный ход температуры.
В северных и южных широтах также в выходные возможны осадки и порывистый ветер до 18 метров в секунду. В ночные и утренние часы прогнозируют туман. В северной части образуется гололед.