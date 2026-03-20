Шторм «Нарелле» ударил по Австралии — реки вышли из берегов: фото

Шторм «Нарелле» достиг побережья Австралии в районе мыса Йорк. Он обрушился на регион в пятницу, 20 марта. К этому времени циклон утих до четвертой категории: скорость ветра составляла 195 километров в час. Всего пять километров в час не хватило, чтобы получить высшую пятую категорию. Об этом сообщили в издании The Guardian.
Уже к вечеру по местному времени циклон ослаб до второй категории. Однако специалисты сообщили, что он по‑прежнему несет опасность. Порывы ветра уменьшились до 150 километров в час. Циклон вызвал сильные осадки, которые привели к поднятию уровня воды в реках.
В городе Коэн и окрестностях стихия сорвала крыши с домов и повалила множество деревьев. Местные жители укрывались от непогоды в импровизированных убежищах — например, в грузовых контейнерах.
Ученые показали, как выглядит «Нарелле» со спутника.
Власти отметили, что ущерб оказался не такой серьезный, как предполагали. Премьер‑министр Квинсленда Дэвид Крисафулли назвал это «по‑настоящему хорошей новостью». Тем не менее полная картина разрушений станет ясна позже: шторм продолжает движение на запад.
Ожидается, что в выходные циклон снова выйдет на сушу у побережья Северной территории, рядом с островом Аниндильяква. Затем он пройдет над районами возле города Кэтрин к югу от Дарвина. Эти регионы уже пострадали от затяжных дождей, и новые осадки могут вызвать новые наводнения. Прогнозируют выпадение до 200 миллиметров влаги.
Согласно прогнозу, к воскресенью, 22 марта, «Нарелле» ослабнет до первой категории, но риски останутся. Ожидается сильный ветер, ливни и высокие волны.