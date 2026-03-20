Шторм «Нарелле» ударил по Австралии — реки вышли из берегов: фото

Ожидается, что в выходные циклон снова выйдет на сушу у побережья Северной территории, рядом с островом Аниндильяква. Затем он пройдет над районами возле города Кэтрин к югу от Дарвина. Эти регионы уже пострадали от затяжных дождей, и новые осадки могут вызвать новые наводнения. Прогнозируют выпадение до 200 миллиметров влаги.