Народные приметы на 21 марта: сегодня надо пройтись босиком по оттаявшей земле

Сегодня по народному календарю Вербоносица. Во многих регионах к этому дню распускалась верба. Ветками вербы украшали дома, чтобы очистить их от негатива и избавиться от проблем. Кору вербы заваривали и пили целебный отвар для укрепления здоровья.