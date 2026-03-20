Народные приметы на 21 марта: сегодня надо пройтись босиком по оттаявшей земле

Сегодня по народному календарю Вербоносица. Во многих регионах к этому дню распускалась верба. Ветками вербы украшали дома, чтобы очистить их от негатива и избавиться от проблем. Кору вербы заваривали и пили целебный отвар для укрепления здоровья.
Этот день лучше провести с близкими людьми, чтобы весь год не оставаться одинокими.
По традиции на Вербоносицу устраивали первые весенние прогулки: дышали свежим воздухом, встречали солнце. Для укрепления здоровья старались пройтись босиком по первой оттаявшей земле.
Сегодня нельзя ссориться, иначе споры станут постоянными.
Нельзя сегодня начинать стройку или ремонт. Здания будут непрочными, а отремонтированные вещи долго не прослужат.
Не стоит стричь волосы или ногти, особенно детям. По поверьям, так можно отрезать часть жизненной силы и удачи, а дети будут хуже расти и развиваться.
Народные приметы на 21 марта:
— жаворонки летают — к потеплению;
— облака высоко и быстро плывут по небу — установится хорошая погода;
— после метели в полях снег лежит волнами — к хорошему урожаю хлеба и овощей;
— утром плотный — к скорым заморозкам.
Источник: pogoda.mail.ru.