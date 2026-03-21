Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

У берегов Сицилии произошло землетрясение магнитудой 5,2

РИМ, 21 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у берегов итальянского острова Сицилия. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 42% 755 мм рт. ст. +15°
Источник: Reuters

По ее данным, эпицентр находился в 46 км к западу от коммуны Лени. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

