У берегов Сицилии произошло землетрясение магнитудой 5,2

РИМ, 21 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у берегов итальянского острова Сицилия. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 46 км к западу от коммуны Лени. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.