На Землю снова обрушилась сильная магнитная буря

20 марта на Земле началась магнитная буря после прихода плазмы от вспышки на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, возмущения уровня G3 наблюдались накануне вечером, в настоящее время сохраняется вероятность возмущений и слабых бурь. «Вероятность повторного выхода на показатели G2-G3 считается низкой», — говорится в сообщении.