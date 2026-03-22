На Землю снова обрушилась сильная магнитная буря

На Земле продолжается сильная магнитная буря уровня G3, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).

Источник: РБК

«Продолжается геомагнитная буря. Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М», — говорится в сообщении.

Ученые также предупредили, что 22 и 23 марта ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.

20 марта на Земле началась магнитная буря после прихода плазмы от вспышки на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, возмущения уровня G3 наблюдались накануне вечером, в настоящее время сохраняется вероятность возмущений и слабых бурь. «Вероятность повторного выхода на показатели G2-G3 считается низкой», — говорится в сообщении.

Магнитные бури возникают в том числе на фоне увеличения скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры.

Их подразделяют на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). G-индекс — шкала силы магнитных бурь, введенная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в 1999 году.

