Ученые рассказали, в какой части России можно будет увидеть северные сияния

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Интенсивные северные сияния можно будет увидеть в воскресенье вечером на севере европейской части России, вероятность наиболее высокая за несколько месяцев, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: © РИА Новости

«В ближайшие часы возможно наблюдение интенсивных северных сияний в европейской части страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что интенсивность аврорального овала начала расти в середине дня, сейчас он накрыл северо-западную и европейскую части страны.

«Расчетные модели показывают на сегодняшний вечер одни из самых больших вероятностей увидеть сияния за последние несколько месяцев», — уточнили в Лаборатории.

В то же время Солнце становится всё более спокойным, к тому же постепенно растёт продолжительность светового дня. Исходя из этого, следующий сравнимый шанс увидеть такие полярные сияния может представиться только осенью, предполагают учёные.