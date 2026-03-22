Ученые рассказали, в какой части России можно будет увидеть северные сияния

«В ближайшие часы возможно наблюдение интенсивных северных сияний в европейской части страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что интенсивность аврорального овала начала расти в середине дня, сейчас он накрыл северо-западную и европейскую части страны.
«Расчетные модели показывают на сегодняшний вечер одни из самых больших вероятностей увидеть сияния за последние несколько месяцев», — уточнили в Лаборатории.
В то же время Солнце становится всё более спокойным, к тому же постепенно растёт продолжительность светового дня. Исходя из этого, следующий сравнимый шанс увидеть такие полярные сияния может представиться только осенью, предполагают учёные.