Небо над Россией озарило полярное сияние: фото

Днем в воскресенье, 22 марта, индекс полярных сияний поднялся до максимального 10-балльного уровня. Высокий показатель удерживался в течение всей последующей ночи. Благодаря этому жители России смогли увидеть редкое природное явление. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
В ночь на понедельник, 23 марта, сложились идеальные условия для наблюдения полярного сияния на необычно низких широтах. Зона аврорального овала растянулась до Центральной России. Цветное небо сняли жители Подмосковья.
Разноцветные вспышки смогли увидеть в Челябинской, Мурманской, Ивановской, Ленинградской областях и в Вологде. Очевидцы отметили, что для некоторых фотографий не пришлось даже выезжать за город.
Красивое полярное сияние сняли над Финским заливом. Там небосвод засветился зеленым.
Причиной подобного явления стали геомагнитные возмущения на Земле. Пик магнитных бурь пришелся с 20 на 21 и с 22 на 23 марта. В эти промежутки Индекс Кр достиг уровня события G3. Ученые сообщили, что полярные сияния опускались ниже 50-й параллели северной широты.
Специалисты зафиксировали стабилизацию геомагнитной обстановки. Индекс активности вернулся из красной в зеленую зону. Однако скорость солнечного ветра все еще осталась высокой.
Согласно прогнозу, в ночь на вторник, 24 марта, ожидается низкая вероятность повторных событий.