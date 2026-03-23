Небо над Россией озарило полярное сияние: фото

Вспышки на небе смогли наблюдать не только жители севера. Зона сияния дотянулась до Центральной России.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Днем в воскресенье, 22 марта, индекс полярных сияний поднялся до максимального 10-балльного уровня. Высокий показатель удерживался в течение всей последующей ночи. Благодаря этому жители России смогли увидеть редкое природное явление. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

В ночь на понедельник, 23 марта, сложились идеальные условия для наблюдения полярного сияния на необычно низких широтах. Зона аврорального овала растянулась до Центральной России. Цветное небо сняли жители Подмосковья.

Источник: соцсети

Разноцветные вспышки смогли увидеть в Челябинской, Мурманской, Ивановской, Ленинградской областях и в Вологде. Очевидцы отметили, что для некоторых фотографий не пришлось даже выезжать за город.

Красивое полярное сияние сняли над Финским заливом. Там небосвод засветился зеленым.

Источник: Игорь Овсиенко, страница пользователя ВКонтакте

Причиной подобного явления стали геомагнитные возмущения на Земле. Пик магнитных бурь пришелся с 20 на 21 и с 22 на 23 марта. В эти промежутки Индекс Кр достиг уровня события G3. Ученые сообщили, что полярные сияния опускались ниже 50-й параллели северной широты.

Специалисты зафиксировали стабилизацию геомагнитной обстановки. Индекс активности вернулся из красной в зеленую зону. Однако скорость солнечного ветра все еще осталась высокой.

Согласно прогнозу, в ночь на вторник, 24 марта, ожидается низкая вероятность повторных событий.