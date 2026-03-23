В Омане автомобили с пассажирами смыло водой: видео

В минувшие выходные циклон «Муссрат» принес в Оман сильные дожди. Они стали причиной масштабных наводнений. Под удар стихии попали провинции Эз‑Захира, Эд‑Дахилия, Северная и Южная Эш‑Шаркия, а также Эль‑Вуста. Об этом сообщили в издании Times of Oman.