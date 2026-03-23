В Омане автомобили с пассажирами смыло водой: видео

В минувшие выходные циклон «Муссрат» принес в Оман сильные дожди. Они стали причиной масштабных наводнений. Под удар стихии попали провинции Эз‑Захира, Эд‑Дахилия, Северная и Южная Эш‑Шаркия, а также Эль‑Вуста. Об этом сообщили в издании Times of Oman.
Из‑за ливней резко поднялась вода в руслах рек и ухудшилась видимость на дорогах. Поездки по региону стали опасными: в некоторых местах потоки уносили автомобили прямо с пассажирами, а отдельные участки трасс оказались полностью затоплены.
РИА Новости со ссылкой на полицию Омана сообщило о гибели четырех человек. Двоих погибших обнаружили в ущелье в провинции Вади-эль-Маавиль — машину с людьми унесла вода.
Еще один случай произошел в провинции Барка. Поток унес автомобиль, в котором находились 10 пассажиров. Семерых удалось спасти, двое погибли, еще один человек числится пропавшим без вести.
Пришедший циклон вызвал не только интенсивные осадки, но и порывистый ветер. Местами прошли сильные грозы. Одно из таких явлений очевидцы сняли на видео.
Власти призывали граждан и туристов проявлять максимальную осторожность. Жителям порекомендовали внимательно следить за метеосводками, по возможности отложить поездки в отдаленные районы. Если выход из дома необходим, то следует избегать мест, где вероятно скопление воды.