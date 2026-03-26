На несколько дней Солнце станет видимым со всех сторон

В ближайшие несколько дней ученые смогут наблюдать за Солнцем со всех сторон. Им станут доступны события не только на обращенной части, но и на обратной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые объяснили, что космический зонд Solar Orbiter сейчас находится точно за светилом. Именно он будет передавать всю информацию о противоположной стороне Солнца.
Несмотря на это, в мировой каталог темных пятен все равно продолжат включать только события с видимой части солнечного диска. Это необходимо, чтобы не было удвоения вспышек в отдельные периоды. В ином случае произойдет несостыковка при анализе солнечной активности.
Через несколько суток космический зонд сместится — станет доступна только часть обратной стороны Солнца. В конце весны обзор будет охватывать около 66% поверхности.
К лету такая возможность вовсе пропадет: аппарат расположится между нашей планетой и Солнцем. Снимки с него будут показывать схожие изображения, полученные с околоземных телескопов.
Напомним, что сегодня на Солнце зарегистрировали крупную вспышку класса М3.9. Она произошла в 9:23 по московскому времени. Источником стала область темных пятен 4003.