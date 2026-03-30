Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на Красную горку

Красная горка — традиционный праздник, который отмечают в первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, а значит, Красная горка выпадает на 19 апреля.
По предварительным сведениям портала Gismeteo, начало недели после Пасхи может оказаться прохладным. В понедельник, 13 апреля, днем воздух прогреется до +11 °С, ночью похолодает до +7 °С. Местами пройдут небольшие осадки.
Во вторник, 14 апреля, ожидается схожая метеоситуация. Установится малооблачная погода, временами пройдет дождь. Дневная температура составит +11 °С, ночная — +7 °С.
В середине недели, 15 апреля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. В дневные часы воздух прогреется до +11 °С. В темное время суток термометр покажет около +7 °С.
В четверг, 16 апреля, в регионе выглянет солнце, но не сможет сильно прогреть воздух. Температурный фон останется прежним — около +11 °С днем и +7 °С ночью. Осадки станут менее вероятными: прояснения будут случаться чаще.
В пятницу, 17 апреля, прогнозируют переменную облачность. Столбик термометра поднимется до +11 °С в дневные часы. К ночи ожидается понижение до +8 °С.
В субботу, 18 апреля, пойдет дождь. В регионе немного потеплеет: температура составит +12 °С.
Не забывайте, что долгосрочные прогнозы могут корректироваться. За несколько дней до Красной горки стоит свериться с актуальными сведениями.