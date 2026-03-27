Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Мощный шторм принес в ОАЭ проливные дожди

Сильнейший шторм принес в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) проливные дожди, это вызвало масштабные затопления дорог и жилых районов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 54% 756 мм рт. ст. +18°
Об этом пишет издание The National.

По данным издания, аэропорт Шарджи предупредил пассажиров о возможных перебоях в расписании рейсов из-за непогоды. В центре Абу-Даби затопило несколько жилых кварталов. Городские бригады работают над устранением последствий шторма по всей стране.

Штормовая погода держится в ОАЭ с 25 марта, пишет Gulf News. Власти усилили меры реагирования. Национальный метеорологический центр 27 марта предупредил об опасности затопления горных районов страны. Полиция Шарджи в X попросила жителей не покидать дома без необходимости.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше