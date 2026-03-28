Синоптик Тишковец: В Москве в выходные потеплеет до плюс 18 градусов

В Москве и Подмосковье в выходные ожидается потепление до плюс 18 градусов. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил ведущий специалист центрапогоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Источник: AP 2024

По его словам, в субботу в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит от плюс 12 до 15 градусов, а атмосферное давление начнет расти под влиянием антициклона.

Синоптик уточнил, что утром температура будет держаться на уровне плюс 2−5 градусов, однако днем воздух прогреется до плюс 15−18 градусов.

Также он отметил в своем Telegram-канале, что апрель ожидается теплее климатической нормы примерно на несколько градусов.

Ранее стало известно, что начало пляжного сезона в Москве и Центральной России ожидается в середине июня, когда температура воды в водоемах достигнет комфортных плюс 18−20 градусов. Об этом рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.