Синоптик Тишковец: В Москве в выходные потеплеет до плюс 18 градусов

По его словам, в субботу в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит от плюс 12 до 15 градусов, а атмосферное давление начнет расти под влиянием антициклона.
Синоптик уточнил, что утром температура будет держаться на уровне плюс 2−5 градусов, однако днем воздух прогреется до плюс 15−18 градусов.
Также он отметил в своем Telegram-канале, что апрель ожидается теплее климатической нормы примерно на несколько градусов.
Ранее стало известно, что начало пляжного сезона в Москве и Центральной России ожидается в середине июня, когда температура воды в водоемах достигнет комфортных плюс 18−20 градусов. Об этом рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.