Синоптик рассказала, где начнутся грозы и ливни уже в воскресенье

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сильные дожди и ливни в сочетании с грозой начнутся в воскресенье в Чеченской Республике и Северной Осетии — Алании, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

+5° 4 м/с 93% 763 мм рт. ст. +8°
Источник: © РИА Новости

«Двадцать девятого марта в Чеченской Республике и Северной Осетии — Алании прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и усилением северо-западного ветра до 20−28 метров в секунду. В горах местами пройдут очень сильные дожди с мокрым снегом, сильные ливни, и на реках ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных отметок», — рассказала Макарова.

По словам синоптика, в утренние часы можно местами ожидать тумана в горных районах, однако температура будет превышать норму на четыре-шесть градусов.

«Несмотря на утренний туман, температура воздуха будет превышать норму примерно на четыре-шесть градусов, а дневная температура — до 10−15 градусов местами, до 18 градусов тепла», — добавила метеоролог.