Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце

На Солнце начался крупный выброс плазмы, который может повлиять на старт первой с 1972 года пилотируемой лунной миссии. Об этом 28 марта сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы», — говорится в сообщении лаборатории, опубликованном в Telegram-канале.

Специалисты отметили, что выброс, скорее всего, не достигнет Земли, поскольку центр облака смещен вниз и уходит под углом около 60 градусов от направления на нашу планету. Тем не менее солнечная активность остается предметом пристального внимания в преддверии пилотируемого полета к Луне.

В Институте прикладной геофизики 21 марта рассказали, что на Земле зафиксировано усиление степени возмущенности магнитного поля. Отмечалось, что степень возмущенности магнитного поля Земли выросла с уровня G1 до G2.