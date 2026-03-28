Ученые ИКИ РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце

«На Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы», — говорится в сообщении лаборатории, опубликованном в Telegram-канале.
Специалисты отметили, что выброс, скорее всего, не достигнет Земли, поскольку центр облака смещен вниз и уходит под углом около 60 градусов от направления на нашу планету. Тем не менее солнечная активность остается предметом пристального внимания в преддверии пилотируемого полета к Луне.
В Институте прикладной геофизики 21 марта рассказали, что на Земле зафиксировано усиление степени возмущенности магнитного поля. Отмечалось, что степень возмущенности магнитного поля Земли выросла с уровня G1 до G2.