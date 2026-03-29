Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В пригороде Махачкалы рассказали о последствиях наводнения

МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. Вода проникла во многие частные дома в поселке Новый Агачаул в пригороде Махачкалы из-за продолжительного ливня, у жильцов испорчены ремонт, мебель, техника, рассказала РИА Новости местная жительница Джамиля Мутаева.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 29% 770 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале, где из подтопленных домов эвакуировали более 100 человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности.

«Во многие дома в поселке проникла вода, испорчены полы, мебель, электротехника. Люди понесли серьезный ущерб», — рассказала собственница агентства.

По ее словам, дождь в поселке продолжался почти сутки и перестал к 20−21 часам (мск) субботы.

В пресс-службе администрации Махачкалы ранее сообщали, что мощный поток воды, пришедший в результате паводка по руслам рек Тарнаирка и Черкес-озень в районе Агачаула, стал одной из причин подтоплений городских территорий. Значительный объем воды стремительно распространился на территории Махачкалы, создав критическую нагрузку на ливневую систему города.