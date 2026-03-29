В пригороде Махачкалы рассказали о последствиях наводнения

В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале, где из подтопленных домов эвакуировали более 100 человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности.
«Во многие дома в поселке проникла вода, испорчены полы, мебель, электротехника. Люди понесли серьезный ущерб», — рассказала собственница агентства.
По ее словам, дождь в поселке продолжался почти сутки и перестал к 20−21 часам (мск) субботы.
В пресс-службе администрации Махачкалы ранее сообщали, что мощный поток воды, пришедший в результате паводка по руслам рек Тарнаирка и Черкес-озень в районе Агачаула, стал одной из причин подтоплений городских территорий. Значительный объем воды стремительно распространился на территории Махачкалы, создав критическую нагрузку на ливневую систему города.