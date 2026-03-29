В Дагестане из-за подтопления начали эвакуацию более 460 домов

В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, в Махачкале — режим чрезвычайной ситуации.