В Дагестане из-за подтопления начали эвакуацию более 460 домов

В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, в Махачкале — режим чрезвычайной ситуации.
«Мы находимся в поселении Адильотар, где ситуация у нас наиболее сложная. На сегодняшний момент 468 домов подтоплено, идет эвакуация населения полностью. Эвакуация проходит на больших машинах — УАЗах, КАМАЗах», — говорит Мамаев на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района.
Для эвакуированных организовали три пункта временного размещения, однако, по его словам, они пустуют, так как все поселились у родственников.
Кроме того, как сообщил Мамаев, из больницы в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациента — шестерых доставили в городскую больницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.