На большей части России в апреле температура будет выше нормы

«Апрель теплее нормы, температура выше нормы будет на большей части европейской России. Около нормы на положительном фоне районы Мурманской области, Карелия, Ленинградская, Новгородская области, западная половина ЦФО — Ростовская область, Калмыкия, Северо-Кавказский федеральный округ, Краснодарский край и Новые территории», — сказала Макарова.
Она добавила, что в азиатской части страны погода будет тоже теплее нормы.
«Сибирский федеральный округ — около нормы, западные районы и юго-запад Сибири, включая большую часть Алтая, западная часть Красноярского края и республика Тыва — около нормы на положительном фоне, Омская, Новосибирская, Кемеровская области и западные районы Алтайского края и республики Алтай — теплее нормы. Восточная половина Красноярского края, Иркутская область — около нормы на отрицательном фоне и западная половина Якутии, а также Бурятия — около нормы на отрицательном фоне», — говорит Макарова.
Она добавила, что на востоке Якутии, в Магаданской области, на западе Чукотского автономного округа и на северо-западе Камчатки будет теплее нормы, на остальной территории около нормы на положительном фоне.